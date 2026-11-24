W poniedziałek, 23 listopada, w pobliżu jednej z przyfrontowych wsi w obwodzie dniepropetrowskim rosyjski dron typu FPV zaatakował samochód służbowy ekipy remontowej DTEK. W momencie uderzenia specjaliści przeprowadzali planowy przegląd linii elektroenergetycznych.

Jak poinformowała służba prasowa firmy, w wyniku uderzenia drona nikt z pracowników nie odniósł obrażeń, jednak sam pojazd uległ uszkodzeniu.

Źródło: komunikat centrum prasowego DTEK.

Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, poinformowały władze obwodu.

Zdjęcie: Rosja zaatakowała 11 obwodów Ukrainy: w Zaporożu zginęły dwie osoby.

Rosja ponownie zaatakowała Winnicę, uszkodzono obiekt energetyczny i środki transportu.

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