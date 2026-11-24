В понедельник, 23 ноября, вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль ремонтной бригады ДТЭК. В момент удара специалисты проводили плановый осмотр линий электропередачи.

Как сообщили в пресс-службе компании, в результате попадания беспилотника никто из работников не пострадал, однако само транспортное средство получило повреждения.

Источник: сообщение пресс-центра ДТЭК.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

Фото: Россия атаковала 11 областей Украины: в Запорожье погибли два человека.

Россия вновь атаковала Винницу, повреждены энергетический объект и транспорт.

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