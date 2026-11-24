В оккупированном Северскодонецке, где жилой сектор уже около двух недель остается без электричества, российская администрация планирует потратить около 678 тысяч долларов на ремонт сетей наружного освещения.

Средства будут направлены на работы на Донецкой улице, улице Богдана Хмельницкого и проспекте Химиков.

Стоимость двух подрядов составляет более 55,7 млн рублей. Завершить работы планируют до конца года.

В то же время в городе до сих пор нет питьевой воды, а у пунктов её раздачи люди вынуждены стоять в очередях в течение дня.

Источник: Алексей Харченко, Луганская ОГА

Российские оккупационные власти решили не восстанавливать значительную часть разрушенного жилья в Северскодонецке. Вместо этого в городе планируют снести не менее 79 многоэтажных домов, поврежденных во время российского штурма.

В оккупированном Северодонецке система оповещения о воздушных тревогах пока не работает и не планируется к созданию. Об этом сообщили в областной военной администрации, сославшись на ответ оккупационных властей на обращение местных жителей.

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