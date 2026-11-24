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В окупованому Сіверськодонецьку, де житловий сектор близько двох тижнів залишається без електрики, російська адміністрація планує витратити близько $678 тисяч на ремонт мереж зовнішнього освітлення.

Кошти спрямують на роботи на Донецькій вулиці, вулиці Богдана Хмельницького та проспекті Хіміків.

Вартість двох підрядів становить понад 55,7 млн рублів. Завершити роботи планують до кінця року.

Водночас у місті досі немає питної води, а біля пунктів її підвезення люди змушені стояти в чергах протягом дня.

Джерело: Олексій Харченко, Луганська ОВА

Російська окупаційна влада вирішила не відновлювати значну частину зруйнованого житла у Сіверськодонецьку. Натомість у місті планують знести щонайменше 79 багатоповерхових будинків, пошкоджених під час російського штурму.

В окупованому Сіверськодонецьку система оповіщення про повітряні тривоги наразі не працює і не планується до створення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, посилаючись на відповідь окупаційної влади на звернення місцевих жителів.

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