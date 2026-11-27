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Російські війська 27 листопада завдали ударів по будівлі інфраструктурного об’єкта в Ковпаківському районі Сум та приватному житловому будинку в Піщанському старостаті. Унаслідок атак пошкоджено будівлі, попередньо, люди не постраждали.

За його словами, влучання зафіксували по будівлі інфраструктурного об’єкта в Ковпаківському районі. Унаслідок удару пошкоджено стіни та вибито вікна. Попередньо, постраждалих немає.

Ще одна атака була спрямована на приватний житловий будинок у Піщанському старостаті. Пошкоджень зазнали два розташовані поруч будинки — у них пошкоджені стіни, дах і вікна.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російських атак. За попередньою інформацією, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Телеграмі.

Росія вночі 27 листопада атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградщини.

Нагадаємо, що Російський дрон зруйнував квартиру в десятиповерхівці у Дніпрі.

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