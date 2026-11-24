W okupowanym Siewierskodonecku, gdzie od około dwóch tygodni sektor mieszkaniowy pozostaje bez prądu, rosyjska administracja planuje przeznaczyć około 678 tysięcy dolarów na remont sieci oświetlenia zewnętrznego.

Środki zostaną przeznaczone na prace przy ulicy Donieckiej, ulicy Bohdana Chmielnickiego oraz alei Chemików.

Wartość dwóch kontraktów wynosi ponad 55,7 mln rubli. Zakończenie prac planowane jest do końca roku.

Jednocześnie w mieście nadal brakuje wody pitnej, a przy punktach jej dystrybucji ludzie zmuszeni są stać w kolejkach przez cały dzień.

Źródło: Aleksiej Charczenko, Administracja Okręgu Ługańskiego

Rosyjskie władze okupacyjne postanowiły nie odbudowywać znacznej części zniszczonych budynków mieszkalnych w Siwerskodońsku. Zamiast tego w mieście planuje się wyburzenie co najmniej 79 wielopiętrowych budynków, uszkodzonych podczas rosyjskiego szturmu.

W okupowanym Siewierskodonecku system ostrzegania przed alarmami powietrznymi obecnie nie działa i nie planuje się jego utworzenia. Poinformowała o tym obwodowa administracja wojskowa, powołując się na odpowiedź władz okupacyjnych na pismo mieszkańców.

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