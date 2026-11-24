Ukraińscy żołnierze opanowali już obsługę nowej techniki pancernej i przygotowują się do jej wykorzystania podczas wykonywania zadań bojowych. O dostawie pojazdów poinformowała 21. oddzielna brygada zmechanizowana, publikując film z opiniami załóg.

Pojazdy bojowe zostały przekazane Ukrainie przy wsparciu rządu Niemiec. Według starszego technika o pseudonimie „Bankier” pojazdy opancerzone dotarły praktycznie nowe, bez wcześniejszych doświadczeń bojowych.

„Pojazdy przybyły z Niemiec prosto z fabryki. Niektóre z nich mają przebieg wynoszący 25 km” – powiedział żołnierz.

Przed otrzymaniem sprzętu ukraińskie załogi przeszły szkolenie w Niemczech. Mechanicy-kierowcy, dowódcy i celownicy uczyli się osobno, opanowując swoje specjalności.

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Program obejmował zajęcia teoretyczne, jazdę na poligonie oraz strzelania w dzień i w nocy. Według strzelca-operatora o pseudonimie „Skorij”, podczas szkoleń żołnierze ćwiczyli również strzelanie do dronów FPV.

Mechanik-kierowca „Czarny” szczególnie podkreślił właściwości jezdne pojazdu Lynx. Maszyna, jak twierdzi, jest szybka, wytrzymała i ma dobrą zdolność pokonywania trudnego terenu. Ponadto kierowca może oglądać obraz z kamer wieżyczki, z których korzystają dowódca i celowniczy.

Jednak największe zainteresowanie żołnierzy wzbudziła nowoczesna wieża Lynx. Jej systemy są w znacznym stopniu zautomatyzowane, a uzbrojeniem mogą sterować zarówno dowódca, jak i celowniczy.

BMP jest wyposażony w nowoczesny system kierowania ogniem oraz automatyczne działo, które obsługuje amunicję z programowanym zapłonem.

Rozszerza to możliwości pojazdu w walce z różnymi typami celów, w szczególności powietrznych.

W 21. brygadzie planuje się już wykorzystanie Lynx nie tylko do wykonywania zadań jednostek zmechanizowanych, ale także do przeciwdziałania rosyjskim dronom uderzeniowym typu Shahed.

Na kierunku przydnieprowskim marines i GUR przetransportowali na tyły ciężkie bezzałogowe statki powietrzne typu Vampire.

Wcześniej, podczas operacji „Niedźwiedzia pułapka” na północy obwodu charkowskiego, ukraińskie siły zbrojne zastosowały taktykę uderzenia odwracającego uwagę, technikę pancerną oraz masowe wykorzystanie dronów. Pomogło to pokrzyżować plany rosyjskiego dowództwa dotyczące otoczenia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. Istotnymi elementami operacji były również rygorystyczne środki bezpieczeństwa operacyjnego oraz zdalne minowanie szlaków zaopatrzeniowych rosyjskich wojsk.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w obwodzie charkowskim operację ofensywną „Niedźwiedzia pułapka” i odzyskały kontrolę nad terytorium o powierzchni 204 kilometrów kwadratowych oraz 14 wsi. Walki toczyły się w warunkach ciszy informacyjnej, a aby zmylić rosyjskie wojska, ukraińscy obrońcy wykorzystali czołgi Abrams. O szczegółach operacji opowiedzieli żołnierze 475. oddzielnego pułku szturmowego Code 9.2 20 listopada 2026 roku.

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