Siły obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty logistyczne armii rosyjskiej w obwodach briańskim i donieckim. W szczególności zniszczono miejsce skupiska wrogich ciężarówek, których okupanci używali do dostarczania amunicji, paliwa i prowiantu, a także przeprawę przez rzekę Wołcza.

„Siły obronne zakłócają logistykę armii RF: zniszczono przeprawę i skupisko rosyjskich ciężarówek” – poinformowano w Sztabie Generalnym.

Według danych Sztabu Generalnego 23 listopada oraz w nocy z 23 na 24 listopada ukraińskie siły zbrojne kontynuowały ataki na obiekty zaopatrujące armię rosyjską w zasoby niezbędne do prowadzenia wojny.

„W obwodzie briańskim, w pobliżu Bereśka, zniszczono miejsce skupiska ciężarówek wrogiej jednostki. Właśnie tymi pojazdami okupanci przewożą na linię frontu amunicję, paliwo i prowiant. W obwodzie donieckim, w rejonie Nowoukrainki, zniszczono przeprawę przez rzekę Wołcza. Teraz wróg będzie musiał szukać tras objazdowych, dłuższych i bardziej podatnych na ataki, aby przetransportować siły żywe i sprzęt” – poinformowano w Sztabie Generalnym.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej dalekosiężne drony Centrum Operacji Specjalnych „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały stację pomp ropy „Kalejkino” w pobliżu miasta Almetjewsk w Republice Tatarstanu RF, położoną ponad 1200 kilometrów od granicy ukraińskiej.

W dniach 16–21 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły serię uderzeń na rosyjską infrastrukturę naftową i obiekty wojskowe. Atakom poddano rafinerie ropy naftowej, bazy paliwowe, stację przesyłową ropy naftowej, most w Kerczu, środki obrony przeciwlotniczej, magazyny oraz punkty dowodzenia. W sumie w tym okresie ukraińskie siły zbrojne zniszczyły osiem obiektów rosyjskiej infrastruktury naftowej.

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