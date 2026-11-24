Силы обороны Украины наносили удары по логистическим объектам российской армии в Брянской и Донецкой областях. В частности, уничтожено место сосредоточения вражеских грузовиков, которые оккупанты использовали для доставки боеприпасов, топлива и провизии, а также переправа через реку Вовча.

«Силы обороны разрушают логистику армии РФ: нанесены удары по переправе и скоплению российских грузовиков», — отметили в Генштабе.

По данным Генерального штаба, 23 ноября и в ночь на 24 ноября украинские военные продолжили наносить удары по объектам, обеспечивающим российскую армию ресурсами для ведения войны.

«В Брянской области, вблизи Берестка, поражено место сосредоточения грузовиков вражеского подразделения. Именно на этих машинах оккупанты доставляют на передовую боеприпасы, топливо и провиант. В Донецкой области, в районе Новоукраинки, была поражена переправа через реку Вовча. Теперь врагу придется искать обходные пути, более длинные и уязвимые, чтобы перебрасывать живую силу и технику», — сообщили в Генштабе.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

До этого дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» вблизи города Альметьевска в Республике Татарстан РФ, расположенную более чем в 1200 километрах от украинской границы.

В период с 16 по 21 ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, нефтеперекачивающая станция, Керченский мост, средства ПВО, склады и пункты управления. Всего за этот период украинские военные поразили восемь объектов нефтяной инфраструктуры России.

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