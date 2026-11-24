Днём 24 ноября в результате вражеского удара было повреждено здание одного из медицинских учреждений города.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«В результате вражеского обстрела повреждено здание городской больницы в Одессе. Выбиты окна, повреждены фасад и внутренние стены», — говорится в сообщении.

По информации главы региона, пациенты и персонал в результате атаки не пострадали.

В настоящее время учреждение продолжает оказывать медицинскую помощь в полном объеме, отметил Кипер.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

Фото: Россия атаковала 11 областей Украины: в Запорожье погибли два человека.

Россия вновь атаковала Винницу, повреждены энергетический объект и транспорт.

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