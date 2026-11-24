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Сили оборони України уражали логістичні об’єкти російської армії на Брянщині та Донеччині. Зокрема, знищено місце зосередження ворожих вантажівок, які окупанти використовували для доставки боєприпасів, пального та провізії, а також переправу через річку Вовча.

«Сили оборони рвуть логістику армії рф: уражено переправу і зосередження російських вантажівок», – зазначили у Генштабі.

За даними Генерального штабу, 23 листопада та в ніч на 24 листопада українські військові продовжили завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують російську армію ресурсами для ведення війни.

«На Брянщині, поблизу Берестка, уражено місце зосередження вантажівок ворожого підрозділу. Саме цими машинами окупанти возять на передову боєприпаси, пальне та провізію. На Донеччині, в районі Новоукраїнки, уражено переправу через річку Вовча. Тепер ворогу доведеться шукати обхідні шляхи, довші й вразливіші, щоб перекидати живу силу та техніку», – повідомили у Генштабі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

До цього далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» поблизу міста Альметьєвськ у Республіці Татарстан рф, розташовану за понад 1200 кілометрів від українського кордону.

Упродовж 16–21 листопада Сили оборони України завдали серії ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах. Під атакою опинилися нафтопереробні заводи, нафтобази, нафтоперекачувальна станція, Керченський міст, засоби ППО, склади та пункти управління. Загалом за цей період українські військові уразили вісім об’єктів нафтової інфраструктури Росії.

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