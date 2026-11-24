乌克兰国防军对布良斯克州和顿涅茨克州的俄军后勤设施实施了打击。 特别是，摧毁了敌方卡车集结点——占领军曾利用这些卡车运送弹药、燃料和给养，并摧毁了沃夫恰河上的渡口。

“乌克兰国防军正切断俄罗斯军队的后勤补给：已摧毁渡口及俄军卡车集结点，”总参谋部指出。

据总参谋部消息，11月23日及24日凌晨，乌克兰军队继续对为俄军提供战争资源的设施实施打击。

“在布良斯克州贝雷斯特克附近，敌军卡车集结点遭到打击。占领者正是利用这些车辆将弹药、燃料和给养运往前线。 在顿涅茨克州新乌克兰卡地区，越过沃夫恰河的渡口遭到打击。现在，敌人将不得不寻找更长且更易受攻击的绕行路线，以调动兵力和装备，”总参谋部通报称。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

此前，“阿尔法”特种作战中心的远程无人机 曾袭击了位于俄罗斯塔塔尔斯坦共和国阿尔梅季耶夫斯克市附近的“卡列基诺”输油站，该站距离乌克兰边境超过1200公里。

11月16日至21日期间，乌克兰国防军对俄罗斯的石油基础设施和军事设施实施了一系列打击。 遭到袭击的包括炼油厂、油库、输油站、刻赤大桥、防空设施、仓库及指挥所。 在此期间，乌克兰军队共打击了俄罗斯的八处石油基础设施目标。

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