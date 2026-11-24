Żołnierze piechoty morskiej z 40. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej oraz oddział Głównego Zarządu Wywiadu przeprowadzili wspólną operację na kierunku przydnieprowskim, podczas której bezzałogowe łodzie „Barakuda” przetransportowały ciężkie drony Vampire na pozycje, skąd miały one przeprowadzić dalsze ataki na tyły wroga.

Jak powiedział, operacja była przygotowywana z wyprzedzeniem. Ukraińskie łodzie przetransportowały ciężkie drony Vampire do wyznaczonych punktów, skąd wyruszyły one, by wykonać zadania na tyłach rosyjskich wojsk.

Podczas operacji Rosjanie próbowali zaatakować ukraińskie łodzie, wykorzystując drony bojowe. Jednak próby te nie zakończyły się sukcesem.

„Jeśli chodzi o ostatnią operację, Rosjanie wykorzystali około 10 dronów typu „Lancet” i około 12 dronów FPV wyłącznie po to, by nas zniszczyć. Jednak dzięki zwrotności i, powiedzmy, skuteczności naszych specjalistów wszystkie te drony wpadły prosto do wody. Tak samo jak „Lancety”” — opowiedział „Khatab”.

Żołnierz zaznaczył również, że po operacji humanitarnej w Oleszkach wojska rosyjskie zintensyfikowały działania na kierunku przydnieprowskim. Ukraińscy marines odnotowują wzrost liczby dronów zwiadowczych i dronów FPV przeciwnika.

„Liczba dronów FPV i dronów zwiadowczych wzrosła. Rosjanie uzupełnili w związku z tym swoje zapasy i stan osobowy. To, co przez pół roku oczyszczaliśmy na tym samym Kinburnie — Rosjanie ponownie zajęli pozycje, które wcześniej zostały zniszczone. Myślę jednak, że to nie stanowi problemu. Myślę, że poradzimy sobie z nimi” – stwierdził żołnierz 40. brygady.

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O tym w programie Armia TV opowiedział żołnierz załogi bezzałogowej łodzi „Barakuda” z 40. oddzielnej brygady piechoty morskiej o pseudonimie „Khatab”.

Wcześniej, podczas operacji „Niedźwiedzia pułapka” na północy obwodu charkowskiego, ukraińskie siły zbrojne zastosowały taktykę uderzenia odwracającego uwagę, pojazdy opancerzone oraz masowe wykorzystanie dronów. Pomogło to pokrzyżować plany rosyjskiego dowództwa dotyczące otoczenia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. Istotnymi elementami operacji były również rygorystyczne środki bezpieczeństwa operacyjnego oraz zdalne minowanie szlaków zaopatrzeniowych rosyjskich wojsk.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w obwodzie charkowskim operację ofensywną „Niedźwiedzia pułapka” i odzyskały kontrolę nad terytorium o powierzchni 204 kilometrów kwadratowych oraz 14 wsi. Walki toczyły się w warunkach ciszy informacyjnej, a aby zmylić rosyjskie wojska, ukraińscy obrońcy wykorzystali czołgi Abrams. O szczegółach operacji opowiedzieli żołnierze 475. oddzielnego pułku szturmowego Code 9.2 20 listopada 2026 roku.

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