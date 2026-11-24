Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, dążą do zawarcia porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją jak najszybciej, najlepiej do stycznia. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów nie zgodzi się na pokój kosztem niedopuszczalnych ustępstw i będzie domagał się od Waszyngtonu wzmocnienia wsparcia wojskowego oraz zaostrzenia sankcji wobec Moskwy, jeśli nie dojdzie do porozumienia.

Prezydent Ukrainy poinformował o tym w wywiadzie dla agencji Bloomberg.

Według Zełenskiego Ukraina będzie nalegać na szeroko zakrojony pakiet pomocy wojskowej ze strony USA oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji, jeśli negocjacje nie doprowadzą do porozumienia akceptowalnego dla Kijowa.

„Poziom wsparcia dla Ukrainy i sankcje muszą być takie, aby wysłać Rosjanom jasny sygnał: czas zasiąść do stołu negocjacyjnego i zakończyć wojnę” – podkreślił głowa państwa.

Zaznaczył, że dążenie amerykańskich przedstawicieli do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia może stworzyć dla Ukrainy ryzyko wywierania presji z żądaniem pójścia na znaczne ustępstwa. Jednocześnie, według oceny Zełenskiego, rosyjski dyktator Władimir Putin nie wykazuje oznak gotowości do zakończenia wojny.

„Istnieje chęć bardzo szybkiego działania i zarówno my, jak i Rosjanie to rozumiemy. Zdajemy sobie sprawę, jaka może być tego cena. My również bardzo pragniemy pokoju, ale nie wyłącznie kosztem Ukrainy” – oświadczył prezydent.

Przypomnijmy, że Putin proponował Kushnerowi umowy biznesowe w zamian za złagodzenie sankcji amerykańskich.

Unia Europejska przygotowuje ponad 100 nowych sankcji wobec Rosji. Ograniczenia mogą dotyczyć banków, przedsiębiorstw energetycznych oraz tankowców przewożących rosyjską ropę z obejściem obowiązujących przepisów. Według danych agencji Bloomberg ministrowie spraw zagranicznych państw UE mogą rozpatrzyć te środki już 16 listopada.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o podpisaniu nowych dekretów sankcyjnych, mających na celu zwiększenie presji na Rosję.

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