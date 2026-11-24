美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳正致力于尽快促成乌克兰与俄罗斯之间的和平协议，最好能在1月前达成。 与此同时，弗拉基米尔·泽连斯基表示，基辅不会以做出不可接受的让步为代价来换取和平，如果无法达成协议，将要求华盛顿加强对乌克兰的军事支持并加强对莫斯科的制裁。

乌克兰总统在接受彭博社采访时透露了这一消息。

泽连斯基表示，如果谈判未能达成基辅方面可接受的协议，乌克兰将坚持要求美国提供大规模军事援助，并加强对俄罗斯的制裁。

“对乌克兰的支持力度和制裁措施必须达到一定水平，从而向俄罗斯人发出明确信号：是时候坐到谈判桌前，结束这场战争了，”这位国家元首强调道。

他指出，美国代表希望尽快达成协议的意愿，可能会给乌克兰带来压力，迫使其做出重大让步。 与此同时，据泽连斯基评估，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京并未表现出结束战争的意愿。

“各方都希望尽快推进，我们和俄罗斯人都明白这一点。我们清楚这可能要付出怎样的代价。我们也非常渴望和平，但绝不能仅以乌克兰为代价，”总统表示。

需要指出的是，普京曾向库什纳提出以商业协议换取美国放松制裁的提议。

欧盟正准备对俄罗斯实施100多项新制裁。这些限制措施可能涉及银行、能源公司以及绕过现行规定运输俄罗斯石油的油轮。 据彭博社报道，欧盟各国外交部长可能最早于11月16日审议这些措施。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基宣布签署了新的制裁法令，旨在加强对俄罗斯的施压。

关注我们在