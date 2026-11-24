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Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією якомога швидше, бажано до січня. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться на мир ціною неприйнятних поступок і вимагатиме від Вашингтона посилення військової підтримки та санкцій проти Москви, якщо домовленості не буде.

Про це президент України розповів в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Зеленського, Україна наполягатиме на масштабному пакеті військової допомоги від США та посиленні обмежень проти Росії, якщо переговори не приведуть до угоди, прийнятної для Києва.

«Має бути такий рівень підтримки України та такі санкції, які надішлють росіянам чіткий сигнал: час сідати за стіл переговорів і завершувати війну», — наголосив глава держави.

Він зазначив, що прагнення американських представників якнайшвидше досягти домовленості може створити для України ризик тиску з вимогою піти на значні поступки. Водночас, за оцінкою Зеленського, російський диктатор Володимир Путін не демонструє ознак готовності завершити війну.

«Є бажання рухатися дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми усвідомлюємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України», — заявив президент.

Нагадаємо, Путін пропонував Кушнеру бізнесові угоди в обмін на послаблення санкцій США.

Європейський Союз готує понад 100 нових санкцій проти Росії. Обмеження можуть торкнутися банків, енергетичних компаній і танкерів, які перевозять російську нафту в обхід чинних правил. За даними Bloomberg, міністри закордонних справ країн ЄС можуть розглянути ці заходи вже 16 листопада.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання нових санкційних указів, спрямованих на посилення тиску на Росію.

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