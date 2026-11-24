Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер стремятся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией как можно скорее, желательно до января. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на мир ценой неприемлемых уступок и будет требовать от Вашингтона усиления военной поддержки и санкций против Москвы, если соглашение не будет достигнуто.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, Украина будет настаивать на масштабном пакете военной помощи от США и ужесточении ограничений против России, если переговоры не приведут к соглашению, приемлемому для Киева.

«Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, которые пошлют россиянам четкий сигнал: пора садиться за стол переговоров и завершать войну», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что стремление американских представителей как можно быстрее достичь договоренности может создать для Украины риск давления с требованием пойти на значительные уступки. В то же время, по оценке Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует признаков готовности завершить войну.

«Есть желание двигаться очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы осознаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины», — заявил президент.

Напомним, Путин предлагал Кушнеру деловые соглашения в обмен на ослабление санкций США.

Европейский Союз готовит более 100 новых санкций против России. Ограничения могут коснуться банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть в обход действующих правил. По данным Bloomberg, министры иностранных дел стран ЕС могут рассмотреть эти меры уже 16 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании новых санкционных указов, направленных на усиление давления на Россию.

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