Производственные мощности завода Chanta Mount, занимающегося производством замороженных хлебобулочных изделий, понесли значительные разрушения в результате российской атаки 19 ноября.

Работники предприятия не пострадали. Это уже вторая атака на завод с начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на повреждения, компания приступила к восстановительным работам, чтобы как можно скорее возобновить производство.

Источник: Chanta Mount

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные нанесли прицельный удар с помощью беспилотника по автомобилю, перевозившему хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

В результате российской атаки в Одесской области был повреждён терминал компании Kernel, занимающейся перевалкой подсолнечного масла. В результате удара было уничтожено около 25 тысяч тонн готовой продукции.

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