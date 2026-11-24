乌克兰军人已熟练掌握新型装甲车辆，并准备在执行作战任务时投入使用。第21独立机械化旅发布了车组人员的反馈视频，通报了这些车辆的到货情况。

这些作战车辆是在德国政府支持下移交给乌克兰的。据代号为“银行家”的高级技师介绍，这些装甲车辆几乎是全新的，此前未曾参与过实战。

“这些车辆是从德国工厂直接运来的。其中部分车辆的行驶里程仅为25公里，”这位军人说道。

在接收装备之前，乌克兰车组人员曾在德国接受过培训。机械师、驾驶员、指挥官和瞄准手分别接受了专业培训，掌握各自的专长。

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培训计划包括理论课程、训练场驾驶以及昼夜实弹射击。据代号为“斯科里”的瞄准手兼操作员介绍，在训练期间，官兵们还演练了针对FPV无人机的射击。

机械师兼驾驶员“黑”特别称赞了“Lynx”的行驶性能。据他介绍，该车速度快、耐力强，且越野能力出色。此外，驾驶员还能看到炮塔摄像头传回的画面，这些画面供车长和瞄准手使用。

不过，最让官兵们感兴趣的莫过于“Lynx”的现代化炮塔。其系统已实现高度自动化，武器系统既可由车长操作，也可由瞄准手操控。

该步兵战车配备了先进的火控系统和自动火炮，支持使用可编程引信弹药。

这扩大了该战车对抗各类目标（尤其是空中目标）的能力。

第21旅已计划将“Lynx”不仅用于执行机械化部队的任务，还将用于对抗俄罗斯的“Shahed”型攻击无人机。

在第聂伯河方向，海军陆战队和总参谋部情报总局已将“吸血鬼”（Vampire）重型无人机运送至后方。

此前，在哈尔科夫州北部的“熊陷阱”行动中，乌克兰军队采用了牵制性打击战术，出动装甲车辆并大规模使用无人机。 这有效挫败了俄军指挥部包围乌克兰武装部队各单位的计划。严格的作战保密措施以及对俄军补给线的远程布雷，也成为此次行动的重要组成部分。

乌克兰军队在哈尔科夫州开展了代号为熊陷阱的进攻行动，收复了204平方公里的领土和14个村庄。 战斗在信息封锁的条件下进行，乌克兰守军利用艾布拉姆斯坦克迷惑了俄军。2026年11月20日，第475独立突击团Code 9.2的战士们讲述了此次行动的细节。

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