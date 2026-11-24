Украинские военные уже освоили новую бронетехнику и готовятся использовать её при выполнении боевых задач. О поступлении машин сообщила 21-я отдельная механизированная бригада, опубликовав видео с отзывами экипажей.

Боевые машины были переданы Украине при поддержке правительства Германии. По словам старшего техника с позывным «Банкир», бронетехника поступила практически новой, без предварительного боевого применения.

«Машины прибыли из Германии прямо с завода. На некоторых машинах пробег составляет 25 км», — рассказал военный.

Перед получением техники украинские экипажи проходили подготовку в Германии. Механики-водители, командиры и наводчики обучались отдельно, осваивая свои специальности.

undefined

Программа включала теоретические занятия, вождение на полигоне, дневные и ночные стрельбы. По словам наводчика-оператора с позывным «Скорый», во время учений военные также отрабатывали стрельбу по FPV-дронам.

Механик-водитель «Чёрный» особо отметил ходовые качества Lynx. Машина, по его словам, быстрая, выносливая и обладает хорошей проходимостью. Кроме того, водитель может видеть изображение с камер башни, которыми пользуются командир и наводчик.

Однако, пожалуй, больше всего военных заинтересовала современная башня Lynx. Её системы в значительной степени автоматизированы, а управлять вооружением могут как командир, так и наводчик.

БМП оснащена современной системой управления огнем и автоматической пушкой, которая поддерживает использование боеприпасов с программируемым взрывом.

Это расширяет возможности машины в борьбе с различными типами целей, в частности воздушными.

В 21-й бригаде уже планируют использовать Lynx не только для выполнения задач механизированных подразделений, но и для противодействия российским ударным беспилотникам типа Shahed.

На Приднепровском направлении морпехи и ГУР доставили в тыл тяжелые БПЛА Vampire.

Ранее в ходе операции «Медвежья ловушка» на севере Харьковской области украинские военные применили тактику отвлекающего удара, бронетехнику и массированное использование беспилотников. Это помогло сорвать планы российского командования по окружению подразделений ВСУ. Важными составляющими операции также стали строгая оперативная безопасность и дистанционное минирование путей снабжения российских войск.

Украинские военные провели в Харьковской области наступательную операцию «Медвежья ловушка» и вернули контроль над 204 квадратными километрами территории и 14 селами. Бои продолжались в условиях информационного затишья, а для обмана российских войск украинские защитники использовали танки Abrams. О деталях операции бойцы 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 рассказали 20 ноября 2026 года.

Читай нас в