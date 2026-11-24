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Морпіхи 40-ї окремої бригади морської піхоти та підрозділ Головного управління розвідки провели спільну операцію на Придніпровському напрямку, під час якої безекіпажні катери «Баракуда» доставили важкі безпілотники Vampire на позиції для подальших ударів по тилу противника.

За його словами, операцію готували заздалегідь. Українські катери доставили важкі безпілотники Vampire до визначених точок, звідки ті вирушили для виконання завдань у тилу російських військ.

Під час операції росіяни намагалися атакувати українські катери, використовуючи ударні безпілотники. Однак ці спроби не увінчалися успіхом.

«Якщо ми говоримо про останню операцію, росіяни використали приблизно 10 „Ланцетів“ і близько 12 FPV-дронів тільки для того, щоб нас знищити. Але завдяки маневреності й успішності, скажімо так, наших фахівців всі ці дрони влучили просто у воду. І „Ланцети“ також», — розповів «Хатаб».

Військовослужбовець також зазначив, що після гуманітарної операції в Олешках російські війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Українські морпіхи фіксують збільшення кількості розвідувальних безпілотників та FPV-дронів противника.

«Кількість FPV-дронів, розвідувальних дронів, збільшилась. Росіяни щодо цього поповнили свої запаси і особовий склад. Те, що ми протягом пів року зачищали на тому ж Кінбурні, — знову росіяни позаходили на позиції, які раніше були знищені. Але я думаю, що це не проблема. Думаю, що ми з ними справимося», — констатував військовослужбовець 40-ї бригади.

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Про це в ефірі Армія TV розповів військовослужбовець екіпажу безекіпажного катера «Баракуда» 40-ї окремої бригади морської піхоти з позивним «Хатаб».

Раніше під час операції «Ведмежий капкан» на півночі Харківської області українські військові застосували тактику відволікаючого удару, бронетехніку та масоване використання безпілотників. Це допомогло зірвати плани російського командування щодо оточення підрозділів ЗСУ. Важливими складовими операції також стали сувора оперативна безпека та дистанційне мінування шляхів постачання російських військ.

Українські військові провели на Харківщині наступальну операцію «Ведмежий капкан» і повернули контроль над 204 квадратними кілометрами території та 14 селами. Бої тривали в умовах інформаційної тиші, а для обману російських військ українські захисники використали танки Abrams. Про деталі операції бійці 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 розповіли 20 листопада 2026 року.

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