Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie wojska skoncentrowały ataki na obwodzie żytomierskim. Głównymi celami były obiekty infrastruktury zapewniające dystrybucję i przesył energii elektrycznej.

Według głowy państwa system obrony zadziałał.

„Przeprowadziłem telekonferencję. Zeszłej nocy Rosjanie skoncentrowali się na atakach na obwód żytomierski – na infrastrukturę dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. System ochrony zadziałał” – powiedział Zełenski.

Jak dodał, podczas telekonferencji wysłuchano raportów dotyczących sytuacji w obwodzie dniepropetrowskim – w Dnieprze, Krywym Rogu, Pawłogradzie oraz innych miastach i gminach. Prezydent zaznaczył, że „z energią elektryczną nie jest łatwo”, ale zaangażowano niezbędne siły do przywrócenia dostaw. „Ważne jest, aby prace przyspieszyły. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pracują w Odessie i w obwodzie, naprawiają sieci i zapewniają alternatywne drogi dostaw” – powiedział głowa państwa.

Zaznaczył, że wraz z Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zaktualizowano potrzeby w Zaporożu w zakresie ochrony przed rosyjskimi atakami.

Minister energii Ukrainy, według słów prezydenta, złożył sprawozdanie z realizacji działań, które zostały wcześniej uzgodnione w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej oraz skrócenia czasu przywracania sprawności obiektów energetycznych po rosyjskich atakach.

Jak zaznaczył Zełenski, osobno przedstawiono sprawozdanie ministra obrony Ukrainy dotyczące wykorzystania naszej broni dalekiego zasięgu oraz przygotowania nowych pakietów wsparcia od partnerów.

O tym głowa państwa poinformowała na Facebooku po zakończeniu telekonferencji.

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