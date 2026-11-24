W ciągu ostatniego tygodnia wojska rosyjskie zmniejszyły intensywność prób ataków szturmowych na kierunku charkowskim. Wpłynęły na to straty przeciwnika poniesione w wyniku działań Sił Obronnych Ukrainy, a także pogorszenie warunków pogodowych.

Jak powiedział, na tym odcinku frontu brygada „Gart” wchodząca w skład Państwowej Służby Granicznej Ukrainy nadal zadaje ciosy rosyjskim siłom zbrojnym. Ukraińscy strażnicy graniczni niszczą zarówno siły żywe, jak i sprzęt przeciwnika, w szczególności poza granicami państwa.

„Jeśli chodzi o obwód charkowski, to w ciągu ostatniego tygodnia wróg nieco ograniczył intensywność prób działań szturmowych. Wiąże się to ze stratami ponoszonymi przez przeciwnika, zwłaszcza ze strony brygady „Gart” (wchodzącej w skład Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – red.), która utrzymuje linię obrony na tym odcinku i nadal zadaje ciosy przeciwnikowi – zarówno w siły żywe, jak i w sprzęt, nawet poza granicami państwa, próbując ograniczyć aktywność wroga w zakresie ataków na nasze terytorium” – zaznaczył Demczenko.

Kolejnym czynnikiem hamującym rosyjskie ataki są warunki pogodowe. Jak wyjaśnił rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, deszcze i błoto utrudniają posuwanie się rosyjskiej piechoty i uniemożliwiają rozszerzenie strefy kontroli.

„Ograniczają one możliwości przeciwnika w zakresie rozszerzania strefy kontroli poprzez kierowanie swoich oddziałów piechoty w stronę naszych pozycji” – powiedział Andrij Demczenko.

O tym w telewizji opowiedział rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczence.

Rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w rejonie Połogów w obwodzie zaporoskim. Zmiany na linii frontu odnotowano w pobliżu miejscowości Wożdzywka i Bilohiria.

Według szacunków dziennikarzy, w ciągu 4,5 roku wojny na pełną skalę nieodwracalne straty armii rosyjskiej w obwodzie donieckim mogły wynieść 325 tysięcy zabitych. Według ujawnionych danych statystycznych tylko w walkach o Pokrowsk zginęło ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.

Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, a najostrzejsze walki miały miejsce na dwóch kierunkach.

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