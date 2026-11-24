过去一周，俄军在哈尔科夫方向的强攻行动强度有所减弱。这主要是由于乌克兰国防军的行动导致敌军伤亡，以及天气条件恶化所致。

据他介绍，在该战线段，由乌克兰国家边防局（DPSU）组成的“哈特”旅继续对俄军发起打击。乌克兰边防军不仅打击敌方人员，还摧毁其装备，包括在国家边界以外的区域。

“就哈尔科夫州而言，过去一周内，敌军发动突击行动的频率有所降低。 这与敌方遭受的损失有关，特别是来自‘哈特’旅（隶属于乌克兰国家边防局——编者注）的打击，该旅在该战线段坚守防线，并持续对敌方 ——无论是针对敌方人员还是装备，甚至在国家边界以外，以此试图降低敌方对我国领土发动袭击的活跃度，”德姆琴科指出。

天气条件也成为遏制俄军进攻的另一个因素。乌克兰边防局发言人解释称，降雨和泥泞阻碍了俄军步兵的推进，并阻止了其控制区的扩大。

“这限制了敌方向我方阵地派遣步兵分队以扩大其控制区的能力，”安德烈·德姆琴科说道。

乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科在电视直播中透露了这一情况。

俄罗斯占领军正在扎波罗热州波洛吉夫斯基区推进。前线局势的变化出现在沃兹德维日夫卡和比洛吉里亚两地附近。

据记者估算，在4.5年的全面战争中，俄军在顿涅茨克州的不可挽回的伤亡人数可能已达32.5万人。 据泄露的统计数据，仅在波克罗夫斯克的战斗中，就有超过10万名俄罗斯军人阵亡。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，在过去24小时内（11月23日），乌克兰守军又消灭了1848名俄罗斯军人。关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月24日公布的。

前线共记录到123起交火事件，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向战况最为激烈。

前线24小时内共发生149次交火，其中两个方向的战况最为激烈。

关注我们在