24 ноября российский дрон «Молния» попал в жилой дом в селе Смяч Новгород-Северского района Черниговской области.

В результате удара повреждена крыша дома и выбиты окна. Информации о пострадавших пока нет.

Обстоятельства атаки уточняются.

Источник: Александр Селиверстов, Новгород-Северская РВА

Российский обстрел Запорожья унес жизнь мужчины.

Россия массированно атаковала Запорожье, число пострадавших возросло до 43.

В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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