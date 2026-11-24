Россияне атаковали жилой дом с помощью дрона в Черниговской области
24 ноября российский дрон «Молния» попал в жилой дом в селе Смяч Новгород-Северского района Черниговской области.
В результате удара повреждена крыша дома и выбиты окна. Информации о пострадавших пока нет.
Обстоятельства атаки уточняются.
Источник: Александр Селиверстов, Новгород-Северская РВА
Российский обстрел Запорожья унес жизнь мужчины.
Россия массированно атаковала Запорожье, число пострадавших возросло до 43.
В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.