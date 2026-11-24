Министерство внутренних дел России объявило в розыск лидера группы Brutto и соучредителя коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка.

По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», карточка музыканта появилась в базе розыска ведомства 23 ноября, однако статья Уголовного кодекса РФ, по которой ведется преследование, пока не указана.

В августе 2026 года суд в Беларуси заочно приговорил Михалка к четырём годам колонии общего режима по обвинениям в «оскорблении» самопровозглашённого президента Александра Лукашенко и «разжигании вражды» из-за видеозаписей в соцсетях группы Brutto за 2021–2022 годы. Музыкант с 2015 года проживает в Украине, имеет звание заслуженного артиста Украины и последовательно выступает против белорусского режима, власти которого в 2025 году также признали «экстремистской» песню «Не быть скотам» на стихи Янки Купалы.

Источник: «Настоящее Время».

Ранее Сергей Михалок и группа Ляпис Трубецкой анонсировали большой благотворительный концерт в Киеве в поддержку ВСУ.

До этого Сергей Михалок рассказал о новом музыкальном проекте.

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