Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło list gończy za Siergiejem Michalkiem, liderem zespołu Brutto i współzałożycielem grupy „Liapis Trubetskoy”.

Według danych białoruskiego centrum praw człowieka „Wiasna” wpis dotyczący muzyka pojawił się w bazie osób poszukiwanych przez resort 23 listopada, jednak nie podano jeszcze artykułu Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, na podstawie którego toczy się postępowanie.

W sierpniu 2026 roku sąd na Białorusi skazał Michalkę zaocznie na cztery lata kolonii o ogólnym reżimie pod zarzutem „obrazy” samozwańczego prezydenta Aleksandra Łukaszenki oraz „podżegania do wrogości” w związku z nagraniami wideo zespołu Brutto opublikowanymi w mediach społecznościowych w latach 2021–2022. Muzyk od 2015 roku mieszka na Ukrainie, posiada tytuł zasłużonego artysty Ukrainy i konsekwentnie występuje przeciwko reżimowi białoruskiemu, którego władze w 2025 roku uznały również piosenkę „Nie być bydłem” do wiersza Janki Kupali za „ekstremistyczną”.

Źródło: „Nastoyashchee Vremya”.

Wcześniej Siergiej Michalik i zespół Łapis Trubetskoy zapowiedzieli wielki koncert charytatywny w Kijowie na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Siergiej Michalik opowiedział o nowym projekcie muzycznym.

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