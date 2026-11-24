Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что официально предлагает Владимиру Зеленскому сесть вместе с ним в самолёт и полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

По его словам, он готов выступить гарантом безопасности во время такой поездки.

Лукашенко заявил, что войну необходимо остановить, а Украина, Беларусь и Россия якобы могли бы договориться о совместном будущем.

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Он также подчеркнул, что, по его мнению, именно три славянских народа должны определять, как им жить дальше, назвав их ведущими в регионе.

В Беларуси по распоряжению Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности подразделений Государственного пограничного комитета. Особое внимание в ходе проверки будет уделено мобильным подразделениям пограничной службы.

Лукашенко заявил, когда Беларусь может вступить в войну против Украины.

Лукашенко будет отправлять нерадивых сельских работников на военно-воспитательные работы.

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