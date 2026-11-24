Видео: Лукашенко предложил Зеленскому вместе полететь в Москву
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что официально предлагает Владимиру Зеленскому сесть вместе с ним в самолёт и полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
По его словам, он готов выступить гарантом безопасности во время такой поездки.
Лукашенко заявил, что войну необходимо остановить, а Украина, Беларусь и Россия якобы могли бы договориться о совместном будущем.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, именно три славянских народа должны определять, как им жить дальше, назвав их ведущими в регионе.
В Беларуси по распоряжению Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности подразделений Государственного пограничного комитета. Особое внимание в ходе проверки будет уделено мобильным подразделениям пограничной службы.
Лукашенко заявил, когда Беларусь может вступить в войну против Украины.
Лукашенко будет отправлять нерадивых сельских работников на военно-воспитательные работы.