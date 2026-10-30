乌克兰武装部队特种作战部队第73海军中心的特战队员在俄罗斯境内对俄军后方实施了伏击。乌克兰特种部队击中了敌人，摧毁了一辆汽车，并缴获了重要文件、装备和通信设备。

据该媒体报道，乌克兰武装部队特种作战部队第73海军中心的战士们突破了俄罗斯的雷区，潜入了敌方控制的区域。

在随后的几天里，乌克兰士兵持续开展侦察行动，并锁定了火力打击目标。

在执行任务期间，特种部队士兵发现了一辆载有俄罗斯占领军的车辆，并设下埋伏。乌克兰士兵向敌人开火，摧毁了该车辆。

摧毁车辆后，乌克兰军人对其进行了搜查，发现了可能包含俄罗斯部队活动重要信息的设备。

具体而言，搜查中发现的物品包括：

无人机设备；

无线电台；

武器；

手机；

作战指令；

俄军行进路线；

占领部队各单位人员名单。

缴获的资料和通信设备可能包含关于俄军行动及行踪的重要情报。

伏击行动结束后，第73海军特种作战中心的工作人员继续在敌后执行作战任务。

自2026年初以来，乌克兰军队已摧毁或使1039艘俄罗斯军队的快艇和船只瘫痪。为打击水上运输工具，国防军使用了无人机。

此外，国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

过去24小时内，前线共发生211次交火，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向战况最为激烈。

乌克兰总参谋部称，过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了1590名占领军。

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