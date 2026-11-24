В среду, 25 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Для населения введут почасовые графики, а для промышленных предприятий — ограничения мощности. Причина таких мер — последствия российских атак на энергетическую систему.

По информации компании, ограничения будут действовать круглосуточно, то есть с 00:00 до 24:00 25 ноября. Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Объем ограничений для населения составит от 0,5 до 3 очередей. Продолжительность и время отключений будут зависеть от конкретного графика и ситуации в регионе.

В «Укрэнерго» пояснили, что вынуждены вводить такие меры из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. Ограничения помогают поддерживать баланс в энергосистеме и избегать более масштабных проблем с электроснабжением. В то же время графики могут отличаться в зависимости от области. Поэтому в компании советуют проверять актуальную информацию на официальных страницах местных операторов системы распределения — именно там публикуют время и очереди отключений для конкретных адресов. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго» в Telegram.

Во вторник, 24 ноября, в ряде областей Украины в течение суток будут действовать плановые графики отключения электроэнергии.

22 ноября из-за российских атак произошли новые отключения электроэнергии в пяти областях Украины. Без электричества частично остались потребители Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областей. Наиболее сложная ситуация в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

В Запорожской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ремонт линии электропередачи в Одессу может длиться до трёх недель – Forbes.

Читай нас в