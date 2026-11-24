Rosyjska korweta „Merkury”, którą Siły Obronne Ukrainy wysadziły w Libii, prawdopodobnie nie powróci już do służby i pozostanie w miejscu wybuchu ze względu na znaczne uszkodzenia oraz zbyt dużą odległość do ewakuacji.

Jak zauważył w trakcie telemaratonu rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk, zdjęcia satelitarne przedstawiające zanurzony pod wodą główny pokład oraz wybuch na pokładzie wskazują na krytyczne uszkodzenia okrętu, który ze względu na niewielką głębokość w pobliżu nabrzeża może leżeć na dnie, a sprowadzenie go do portu macierzystego, oddalonego o ponad 7 tysięcy kilometrów, w warunkach zamkniętych dla Floty Czarnomorskiej tureckich cieśnin, jest niezwykle trudne.

Według Pletenczuka „Merkury” przebywał w regionie przede wszystkim w celu ochrony statków zaopatrzeniowych, które działały w interesie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w celu wsparcia rosyjskiego kontyngentu w Afryce, a teraz okupanci będą musieli przebudować swoje trasy logistyczne. Rzecznik przypomniał również, że jeden ze statków zaopatrzeniowych, któremu towarzyszyła ta korweta, również uległ wcześniej uszkodzeniom.

Źródło: oświadczenie rzecznika Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuka wygłoszone podczas maratonu telewizyjnego.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w porcie w Bengazi.

Również w Libii 22 listopada morskie drony trafiły objęty sankcjami statek zaopatrzeniowy „ASCALON”, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” Federacji Rosyjskiej.

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