一名代号为“West”的乌克兰米格-29战斗机飞行员在击退敌方又一次空中袭击时，击落了两架俄罗斯无人机。 为击落第一架目标，该飞行员使用了“空对空”导弹；第二架则用机炮将其击落。

在追击第一架敌方无人机时，这位乌克兰武装部队空军飞行员锁定目标，并用“空对空”导弹将其击落。

第二架俄罗斯无人机被乌克兰飞行员利用战斗机机炮的精准射击击落。

最终，敌方两架空中目标均被摧毁。

[video width="1280" height="720" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/original-3.mov"][/video]

乌克兰武装部队空军一名代号为“West”的飞行员在追击第一架敌方无人机时锁定目标，并用“空对空”导弹将其击落。

需要指出的是，在针对俄罗斯后勤补给的行动中，乌克兰无人机操作员曾追踪到一架米-8直升机，并在其降落后实施了打击。该部队新闻处于10月30日通报了这一情况。

此前，特种作战部队士兵在俄罗斯后方设下埋伏，摧毁了一辆占领军车辆。

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

自2026年初以来，乌克兰军队已摧毁或使1039艘俄罗斯军队的快艇和船只失去作战能力。

关注我们在