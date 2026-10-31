Film: ukraiński pilot na MiG-29 zestrzelił dwa rosyjskie drony
Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odpierania kolejnego ataku powietrznego wroga. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze–powietrze”, a drugi zestrzelił z działka pokładowego.
Podczas pościgu za pierwszym wrogim dronem pilot Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy namierzył cel i zniszczył go za pomocą pocisku typu „powietrze-powietrze”.
Drugi rosyjski dron ukraiński pilot zestrzelił celnym ostrzałem z lotniczego działka myśliwca.
W rezultacie oba powietrzne cele przeciwnika zostały zniszczone.
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Pilot Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym „West” podczas pościgu za pierwszym wrogim dronem namierzył cel i zniszczył go za pomocą pocisku klasy „powietrze-powietrze”.
Przypomnijmy, że podczas operacji przeciwko rosyjskiej logistyce ukraińscy operatorzy dronów namierzyli śmigłowiec Mi-8 i zadali mu cios po jego lądowaniu. Poinformowała o tym służba prasowa korpusu 30 października.
Wcześniej żołnierze Sił Specjalnych przeprowadzili zasadzkę na tyłach Rosji i zniszczyli pojazd okupantów.
Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakiet Iskander-M.
Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i statków rosyjskiej armii.