Видео: украинский пилот на МиГ-29 сбил два российских беспилотника

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» сбил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.

Во время преследования первого вражеского беспилотника летчик Воздушных сил ВСУ захватил цель и уничтожил её ракетой класса «воздух-воздух».

Второй российский дрон украинский пилот сбил прицельным огнем из авиационной пушки истребителя.

В результате обе воздушные цели противника были уничтожены.

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Летчик Воздушных сил ВСУ с позывным «West» во время преследования первого вражеского дрона захватил цель и уничтожил её ракетой класса «воздух-воздух».

Напомним, в ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса 30 октября.

Ранее бойцы ССО устроили засаду в тылу РФ и уничтожили автомобиль оккупантов.

Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».

С начала 2026 года украинские военные уничтожили или вывели из строя 1 039 катеров и лодок российской армии.

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