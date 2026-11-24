拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯认为，俄罗斯对乌克兰的战争明年可能会迎来转折点，这最终将导致莫斯科战败。

与此同时，这将取决于乌克兰能否保持军事和经济上的韧性。

他表示，如果乌克兰能在这种情况下挺住，战争的转折点可能早在2027年春季或夏季就会出现。

林克维奇斯指出，由于严酷的冬季、俄罗斯对能源基础设施的袭击加剧以及对民用设施的打击，乌克兰目前正面临“完美风暴”般的局面。 但他强调，乌克兰已多次证明其经受住严峻考验的能力，而欧洲也准备继续提供军事、财政和基础设施方面的支持。

拉脱维亚总统列举了可能改变前线局势的因素，包括俄罗斯经济状况的恶化以及国际社会对克里姆林宫施加的压力不断加大。 他还指出，俄罗斯侵略的后果正日益波及其他国家，特别是由于针对船只的袭击以及外国船员遇难事件。

林克维奇斯推测，受到俄罗斯行动影响的国家数量增加，可能会加大对莫斯科的压力，并使战争的转折点提前到来。

与此同时，这位拉脱维亚总统对克里姆林宫结束战争的真实意图表示怀疑。他认为，俄罗斯可能会利用停火谈判作为转移注意力、为继续入侵争取时间的手段。

此外，他还警告称，欧洲面临的混合威胁正在加剧，特别是网络攻击、破坏活动以及侵犯领空等行为。 据他评估，莫斯科目前尚在努力避免越过可能触发北约《第5条》的红线，但俄罗斯采取冒险行动的意愿正在逐渐增强。

来源：路透社

拉脱维亚外交部召见俄罗斯临时代办，就俄罗斯对乌克兰的导弹和无人机袭击升级、侵犯欧盟及北约国家领空以及莫斯科的其他敌对行动表示抗议。

拉脱维亚总理安德里斯·库尔伯格斯已指示政府各部门在下周前就可能关闭与俄罗斯边境一事制定立场， 外交部和交通部则需评估此举对安全、过境及边境通关的影响。

拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯呼吁俄罗斯立即停止对乌克兰能源、粮食基础设施以及黑海民用航运的袭击。

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