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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручив урядовим відомствам до наступного тижня підготувати позицію щодо можливого закриття кордону з росією, а МЗС і Мінтранспорту мають оцінити наслідки такого кроку для безпеки, транзиту та перетину кордону.

За словами очільника уряду після засідання коаліції, рішення потребує комплексного підходу з урахуванням безпекових ризиків, ймовірного перерозподілу пасажиропотоків між країнами Балтії та координації з партнерами в регіоні.

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава підтримав подальше просування ініціативи щодо закриття прикордонних пунктів пропуску, водночас зазначивши, що спочатку нещодавно затвердженому уряду необхідно сформувати спільну позицію, що, за його очікуваннями, має відбутися найближчими днями.

Джерело: Delfi.

Естонія оголосила про повне закриття з 1 грудня всіх пунктів пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією через нещодавню спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems.

Прокуратура Естонії 15 листопада повідомила про новий інцидент, спрямований проти естонської компанії оборонної промисловості. В естонському Віймсі, на північ від Таллінна, затримали вісьмох осіб після спроби проникнути до будівлі оборонної компанії Threod Systems і спричинити вибух. Усі затримані є жителями Латвії, які діяли на замовлення російської воєнної розвідки (ГРУ).

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