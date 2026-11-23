Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил правительственным ведомствам к следующей неделе подготовить позицию относительно возможного закрытия границы с Россией, а МИД и Минтранс должны оценить последствия такого шага для безопасности, транзита и пересечения границы.

По словам главы правительства после заседания коалиции, решение требует комплексного подхода с учётом рисков для безопасности, вероятного перераспределения пассажиропотоков между странами Балтии и координации с партнёрами в регионе.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддержал дальнейшее продвижение инициативы по закрытию пограничных пунктов пропуска, в то же время отметив, что сначала недавно утвержденному правительству необходимо сформировать общую позицию, что, по его ожиданиям, должно произойти в ближайшие дни.

Источник: Delfi.

Эстония объявила о полном закрытии с 1 декабря всех пунктов пропуска на государственной границе с Российской Федерацией из-за недавней попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems.

Прокуратура Эстонии 15 ноября сообщила о новом инциденте, направленном против эстонской компании оборонной промышленности. В эстонском Виймси, к северу от Таллинна, задержали восемь человек после попытки проникнуть в здание оборонной компании Threod Systems и устроить взрыв. Все задержанные являются жителями Латвии, которые действовали по заказу российской военной разведки (ГРУ).

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