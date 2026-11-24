位于基辅州的特里波利热电厂因俄罗斯袭击造成的严重破坏，已完全停止发电和供热。目前，厂区内正在进行废墟清理工作。

此前，在2024年遭受俄罗斯袭击后，电力工作者曾成功恢复了该电厂的部分产能，但随后该热电厂再次遭到破坏。 据初步估算，为采购后续运营所需的新设备，至少需要1亿欧元。

特里皮尔热电厂厂长尤里·哈尔科介绍了该厂目前的状况及其恢复前景。

特里皮尔热电厂为何完全停止发电

据尤里·哈尔科介绍，在遭受俄军袭击后，该电厂已无法生产电力和热能。目前，工作人员正在清理废墟。

“截至今日，我们已完全丧失发电能力。也就是说，目前该电厂既不发电也不供热。我们的发电能力已荡然无存，”该电厂厂长表示。

哈尔科回顾道，该电站在2024年几乎被彻底摧毁后曾部分修复，并重新恢复了发电能力。然而此后，该企业再次遭受了多次袭击。 据哈尔科称，特里波利热电厂的厂区已遭受超过20次导弹和无人机袭击。 若将隶属于“中央能源”公司的兹米耶夫热电厂也计算在内，自2024年以来，这两家企业共遭受了200多次袭击。

电厂厂长未透露可能恢复发电的具体时间，并解释称这是出于安全考虑。

特里波利热电厂的重建将耗资多少

据初步估算，该电厂要恢复运行，至少需要1亿欧元用于采购新设备。

哈尔科表示，2025年该公司60%的利润已通过合同全额锁定，用于恢复特里皮尔和兹米耶夫热电厂的运营。总计签订了约100份合同。

此外，这些企业还通过能源支持基金获得了约10亿格里夫纳的援助。与此同时，修复费用的大部分由公司自行承担。捐助方主要提供建筑材料和夹芯板。

总经理指出，工程面临的最大障碍并非资金或设备短缺，而是安全形势。

“目前最棘手的是安全形势，这使得我们无法全天候开展工作。我们的防空警报每天持续23小时、19小时或17小时。这正是主要问题所在，”他解释道。

据哈尔卡介绍，国际合作伙伴主要提供电气设备援助——包括发电机、变压器以及电缆和导线产品。与此同时，欧洲合作伙伴不愿为恢复燃煤发电提供资金支持。

在遭受俄罗斯袭击后，恢复特里波利热电厂是否有意义

尽管遭遇了反复炮击，电厂厂长仍认为恢复运营势在必行。他解释说，该企业雇有超过一千名员工，而且卫星城乌克朗卡的运转也取决于电厂的运行。

“恢复运营当然有意义。我们有超过一千名员工，此外还有一个卫星城，其运转直接依赖于我们电厂的运行。恢复工作始终是必要的，”哈尔科表示。

他承认，该电站仍面临遭受新一轮袭击的威胁。防护设施虽能减轻打击造成的后果，但无法完全保护整个设施。