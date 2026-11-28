В документах USAID указано 355 местных партнеров одной из основных программ агентства в Украине. При этом их полные списки не обнародованы.

Также в доступных материалах отсутствует перечень 49 грантов медиапрограммы за 2022 год.

Согласно справке Управления USAID по переходным инициативам по состоянию на декабрь 2021 года, программа охватывала 680 проектов, 355 местных партнеров и 722 650 участников.

На основе документов автор исследования составил перечень из 19 украинских СМИ и общественных организаций, сотрудничество которых с USAID подтверждает агентство. Среди них — StopFake, VoxUkraine, Euromaidan Press, Texty, Bihus.info, «Суспільне», «Громадське», Львовский медиафорум и «Накипіло».

Также в материалах упоминаются государственные структуры, сотрудничавшие с USAID. В частности, Министерство иностранных дел, с которым агентство запускало Крымскую платформу, Офис президента, Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

Общий объем финансирования упомянутых программ, по данным автора, составляет около 193,5 млн долларов за период 2014–2026 годов.

Источник: Денис Елисевич.

В США администрация президента Дональда Трампа восстановила веб-сайт Агентства США по международному развитию (USAID), который был недоступен в течение 18 месяцев, и опубликовала на нем документы, служебные записки и внутреннюю переписку.

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