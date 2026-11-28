28 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, прибывшим в Украину с визитом.

Во время встречи президент поблагодарил за визит в день памяти жертв Голодоморов и подчеркнул необходимость справедливого наказания России за преступления против украинцев. По его словам, безнаказанность агрессора лишь поощряет его к новым преступлениям, поэтому ответственность за нынешнюю войну должна быть неизбежной.

Стороны обсудили создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Зеленский отметил, что на этой неделе Украина ратифицировала Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете трибунала, которое должно обеспечить основу для его практического запуска и дальнейшей работы. Украина рассчитывает на присоединение к соглашению других партнеров.

Также обсудили прогресс в создании международного компенсационного механизма и наполнении будущего компенсационного фонда, в частности за счет России.

Ален Берсе рассказал о новом Плане действий Совета Европы для Украины, который предусматривает поддержку ветеранов, женщин и детей, а также помощь в восстановлении страны.

Источник: Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в резиденции правительства в Дублине.

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