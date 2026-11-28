Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов 28 ноября почтил память миллионов украинцев, погибших в результате искусственных голодов 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов.

Глава государства подчеркнул, что тоталитарная система целенаправленно обрекла на голодную смерть миллионы украинцев, а нынешняя Россия продолжает политику ненависти к Украине, пытаясь уничтожить украинский народ.

Зеленский призвал украинцев оставаться едиными и присоединиться к акции памяти, зажегши свечи в 16:00 в знак почтения к невинным жертвам голодоморов.

Президент отметил, что Россия вновь пытается уничтожить Украину, однако не смогла сломить украинцев, скрыть правду о преступлениях или заставить народ забыть свою историю.

Он подчеркнул, что память о погибших останется живой, а Украина не забудет преступлений, совершенных против её народа.

Источник: Владимир Зеленский.

Пропагандистский сериал о Сталине вышел за два дня до 93-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов и 80-летия начала голода 1946–1947 годов. В России стартовал показ сериала «Сталин» режиссера Владимира Бортка, в котором советского диктатора изображают в духе российской имперской пропаганды.

28 ноября в центре Вены установят символический гроб в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов. Акция призвана привлечь внимание к преступлениям советского режима и побудить Австрию официально признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Украинская книга о Голодоморе вошла в почетный список IBBY.

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