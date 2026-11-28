Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, по всей видимости, не будет продолжать проект по созданию в Украине завода по производству 155-мм артиллерийских снарядов мощностью 250 тысяч единиц. Причиной называют развитие собственных производственных мощностей украинской оборонной промышленности.

«Что касается украинской стороны, то мы видим, что украинцы в сфере артиллерии, особенно в сегменте малого и среднего радиуса действия, сейчас многое производят самостоятельно. Они собственными силами создали те производственные мощности, которые хотели иметь. Именно поэтому мы, по-видимому, не будем продолжать реализацию нашего проекта по строительству завода в Украине мощностью 250 тыс. снарядов, поскольку со стороны Украины нет прогресса — они хотят делать это самостоятельно», — сказал Паппергер.

В то же время глава концерна отметил, что Rheinmetall может предоставить Украине необходимое оборудование, чтобы украинская сторона могла самостоятельно наладить производство артиллерийских боеприпасов.

Таким образом, вместо реализации совместного проекта по строительству завода компания рассматривает возможность технической поддержки украинского производства.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации в рамках Capital Markets Day 27 ноября.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, изготовленных на новом заводе компании «Werk Niedersachsen» в немецком Унтерлюсе, что в Нижней Саксонии.

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