Rheinmetall może zrezygnować z budowy fabryki pocisków na Ukrainie
Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall prawdopodobnie nie będzie kontynuował projektu budowy w Ukrainie fabryki produkującej pociski artyleryjskie kalibru 155 mm o wydajności 250 tysięcy sztuk. Jako przyczynę podaje się rozwój własnych mocy produkcyjnych ukraińskiego przemysłu obronnego.
„Jeśli chodzi o stronę ukraińską, to widzimy, że Ukraińcy w dziedzinie artylerii, zwłaszcza w segmencie pocisków o małym i średnim zasięgu, obecnie produkują wiele samodzielnie. Własnymi siłami rozbudowali te moce produkcyjne, które chcieli mieć. Właśnie dlatego prawdopodobnie nie będziemy kontynuować realizacji naszego projektu dotyczącego fabryki na Ukrainie o wydajności 250 tys. pocisków, ponieważ ze strony ukraińskiej nie widać postępów – chcą to robić samodzielnie” – powiedział Papperger.
Jednocześnie szef koncernu zaznaczył, że Rheinmetall może dostarczyć Ukrainie niezbędny sprzęt, aby strona ukraińska mogła samodzielnie uruchomić produkcję amunicji artyleryjskiej.
W ten sposób, zamiast realizacji wspólnego projektu budowy fabryki, firma rozważa możliwość udzielenia wsparcia technicznego dla ukraińskiej produkcji.
Oświadczył to dyrektor generalny Rheinmetall Armin Papperger podczas prezentacji w ramach Capital Markets Day 27 listopada.
Wcześniej niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall dostarczył Ukrainie pierwszą partię amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, wyprodukowaną w nowej fabryce firmy „Werk Niedersachsen” w niemieckim Unterlüs, w Dolnej Saksonii.