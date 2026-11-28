Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall prawdopodobnie nie będzie kontynuował projektu budowy w Ukrainie fabryki produkującej pociski artyleryjskie kalibru 155 mm o wydajności 250 tysięcy sztuk. Jako przyczynę podaje się rozwój własnych mocy produkcyjnych ukraińskiego przemysłu obronnego.

„Jeśli chodzi o stronę ukraińską, to widzimy, że Ukraińcy w dziedzinie artylerii, zwłaszcza w segmencie pocisków o małym i średnim zasięgu, obecnie produkują wiele samodzielnie. Własnymi siłami rozbudowali te moce produkcyjne, które chcieli mieć. Właśnie dlatego prawdopodobnie nie będziemy kontynuować realizacji naszego projektu dotyczącego fabryki na Ukrainie o wydajności 250 tys. pocisków, ponieważ ze strony ukraińskiej nie widać postępów – chcą to robić samodzielnie” – powiedział Papperger.

Jednocześnie szef koncernu zaznaczył, że Rheinmetall może dostarczyć Ukrainie niezbędny sprzęt, aby strona ukraińska mogła samodzielnie uruchomić produkcję amunicji artyleryjskiej.

W ten sposób, zamiast realizacji wspólnego projektu budowy fabryki, firma rozważa możliwość udzielenia wsparcia technicznego dla ukraińskiej produkcji.

Oświadczył to dyrektor generalny Rheinmetall Armin Papperger podczas prezentacji w ramach Capital Markets Day 27 listopada.

Wcześniej niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall dostarczył Ukrainie pierwszą partię amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, wyprodukowaną w nowej fabryce firmy „Werk Niedersachsen” w niemieckim Unterlüs, w Dolnej Saksonii.

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