W sobotę, 28 listopada, w Ukrainie prognozowane są niewielkie mrozy, jednak w Zakarpaciu i na południu kraju temperatura będzie dodatnia. W większości regionów nie przewiduje się opadów, jednak miejscami wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.

W ciągu dnia na Ukrainie będzie pochmurno z przejaśnieniami.

W południowo-zachodniej części kraju w nocy spodziewane są umiarkowane opady śniegu, a w regionie Przykarpacia miejscami — obfite opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami możliwe jest przywieranie mokrego śniegu. W ciągu dnia w Karpatach prognozowane są niewielkie opady śniegu. Na pozostałym terytorium kraju będzie przeważnie sucho.

Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od 0 do 5 stopni poniżej zera. W Zakarpaciu spodziewane są temperatury od 0 do 5 stopni powyżej zera. Na południu obwodu odeskiego oraz na Krymie wystąpią opady deszczu, a temperatura w ciągu doby będzie się wahać w granicach od +1 do +6 stopni.

W większości regionów zachodnich i centralnych na drogach miejscami pojawi się gołoledź.

Wiatr północno-wschodni o prędkości 5–10 m/s. W ciągu dnia na wybrzeżach mórz miejscami możliwe są porywy wiatru do 15–20 m/s.

W Kijowie i obwodzie kijowskim 28 listopada będzie pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów.

Przewiduje się północno-wschodni wiatr o prędkości 5–10 m/s.

Temperatura powietrza w ciągu dnia w obwodzie kijowskim wyniesie 0–5 stopni poniżej zera, a w stolicy — 1–3 stopnie poniżej zera.

Informuje o tym Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

Pod koniec listopada i na początku grudnia w Ukrainie spodziewane jest wyraźne ochłodzenie. Opady stopniowo ustaną, a mrozy ogarną większość obwodów zarówno w dzień, jak i w nocy.

Przypomnijmy, że w weekend antycyklon przyniesie na Ukrainę suchą i mroźną pogodę.

W piątek, 27 listopada, w czterech zachodnich obwodach Ukrainy prognozowane są obfite opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 8 do 20 centymetrów.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowego charakteru pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołębią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

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