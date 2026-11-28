Na dzień 28 listopada 2026 r. duże sieci stacji benzynowych na Ukrainie skorygowały ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 w przedstawionych sieciach wynosi około 80,50 hrywien za litr.

W porównaniu z 27 listopada szereg dużych sieci stacji benzynowych obniżyło ceny paliw.

W sieci UPG benzyna A-95 i A-95+, olej napędowy oraz olej napędowy klasy premium potaniały o 4 UAH/l, a autogaz — o 1 UAH/l.

Na stacjach benzynowych Okko ceny wszystkich rodzajów paliw, z wyjątkiem autogazu, spadły o 3 UAH/l. Gaz taniał o 1 UAH/l.

W sieci WOG odnotowano podobną obniżkę: większość rodzajów paliw potaniała o 3 hrywny za litr, natomiast cena oleju napędowego klasy premium spadła o 5 hrywny za litr. Gaz samochodowy również potaniał o 1 hrywnę za litr.

W sieci Socar zmieniła się jedynie cena autogazu — spadła o 1 hrywni za litr. Ceny pozostałych rodzajów paliw pozostały bez zmian.

W sieci „BRSM-Nafta” benzyna A-95 i olej napędowy potaniały o 1 hrywnę za litr. W sieci „Ukrnafta” ceny nie uległy zmianie.

Jednocześnie w sieci KLO ceny benzyny A-92, A-95, A-95+ oraz A-100 wzrosły o 1 hrywnę za litr.

Aktualne ceny w poszczególnych sieciach:

Najniższa cena benzyny A-95 — w sieci KLO, 76,70 hrywny za litr.

Najdroższa benzyna A-95 — w sieci Socar, 85,90 UAH/l.

Najtańszy olej napędowy — w „BRSM-Nafta”, 92,99 hrywny za litr.

Najdroższe zwykłe paliwo dieslowe sprzedaje się w sieci Socar — 101 hrywien za litr.

Najniższa cena autogazu — w „BRSM-Nafta”, 59,99 UAH/l.

Najdroższy autogaz — w stacjach Okko, WOG i Socar, po 61,90 UAH/l. Ukraińskie stacje paliw przeniosły na razie na rynek detaliczny jedynie część obniżki cen paliw. Jednocześnie ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego spadły znacznie bardziej, więc część oszczędności może jeszcze dotrzeć do konsumentów końcowych. Największe sieci stacji paliw zaktualizowały ceny paliw. Średnia cena litra benzyny A-95 wynosi 82,45 UAH, a oleju napędowego — 98,18 UAH. Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram. Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych. W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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