Национальный банк Украины обнародовал официальный курс иностранных валют на субботу, 28 ноября 2026 года.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 27 ноября, доллар США, евро и польский злотый подешевели.

По данным НБУ, официальный курс валют установлен на следующем уровне

Доллар США — 45,10 грн ;

; Евро — 49,49 грн ;

; Польский злотый — 11,04 грн.

На понедельник, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,02 грн, что на 9 копеек ниже, чем 27 ноября.

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на вторник, 24 ноября.

Доллар и евро продолжили дешеветь: НБУ обновил курс валют на 23 ноября

Национальный банк Украины установил обновленные официальные курсы доллара и евро на пятницу, 27 ноября. Обе иностранные валюты продолжили дешеветь по отношению к гривне.

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