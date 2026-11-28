НБУ установил курс валют на 28 ноября: доллар и евро подешевели
Национальный банк Украины обнародовал официальный курс иностранных валют на субботу, 28 ноября 2026 года.
По сравнению с предыдущим банковским днем, 27 ноября, доллар США, евро и польский злотый подешевели.
По данным НБУ, официальный курс валют установлен на следующем уровне
- Доллар США — 45,10 грн;
- Евро — 49,49 грн;
- Польский злотый — 11,04 грн.
На понедельник, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,02 грн, что на 9 копеек ниже, чем 27 ноября.
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на вторник, 24 ноября.
Доллар и евро продолжили дешеветь: НБУ обновил курс валют на 23 ноября
Национальный банк Украины установил обновленные официальные курсы доллара и евро на пятницу, 27 ноября. Обе иностранные валюты продолжили дешеветь по отношению к гривне.