NBU ustalił kursy walut na 28 listopada; dolar i euro straciły na wartości
Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalny kurs walut obcych na sobotę, 28 listopada 2026 roku.
W porównaniu z poprzednim dniem roboczym, 27 listopada, dolar amerykański, euro i polski złoty straciły na wartości.
Według danych NBU oficjalny kurs walut ustalono na następującym poziomie
- Dolar amerykański — 45,10 UAH;
- Euro — 49,49 UAH;
- Złoty polski — 11,04 UAH.
W poniedziałek, 30 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,02 UAH, czyli o 9 kopiejek niżej niż 27 listopada.
Narodowy Bank Ukrainy podniósł oficjalny kurs dolara i euro na wtorek, 24 listopada.
Dolar i euro nadal traciły na wartości: NBU zaktualizował kursy walut na 23 listopada
Narodowy Bank Ukrainy ustalił zaktualizowane oficjalne kursy dolara i euro na piątek, 27 listopada. Obie waluty zagraniczne nadal traciły na wartości w stosunku do hrywny.