Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalny kurs walut obcych na sobotę, 28 listopada 2026 roku.

W porównaniu z poprzednim dniem roboczym, 27 listopada, dolar amerykański, euro i polski złoty straciły na wartości.

Według danych NBU oficjalny kurs walut ustalono na następującym poziomie

Dolar amerykański — 45,10 UAH ;

; Euro — 49,49 UAH ;

; Złoty polski — 11,04 UAH.

W poniedziałek, 30 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,02 UAH, czyli o 9 kopiejek niżej niż 27 listopada.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł oficjalny kurs dolara i euro na wtorek, 24 listopada.

Dolar i euro nadal traciły na wartości: NBU zaktualizował kursy walut na 23 listopada

Narodowy Bank Ukrainy ustalił zaktualizowane oficjalne kursy dolara i euro na piątek, 27 listopada. Obie waluty zagraniczne nadal traciły na wartości w stosunku do hrywny.

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