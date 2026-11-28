Prezydent Wołodymyr Zełenski w Dniu Pamięci Ofiar Hołodomoru, 28 listopada, oddał hołd milionom Ukraińców, którzy zginęli w wyniku sztucznych głodów w latach 1921–1923, 1932–1933 oraz 1946–1947.

Głowa państwa podkreśliła, że system totalitarny celowo skazał na śmierć głodową miliony Ukraińców, a dzisiejsza Rosja kontynuuje politykę nienawiści wobec Ukrainy, próbując zniszczyć naród ukraiński.

Zełenski wezwał Ukraińców do zachowania jedności i przyłączenia się do akcji upamiętniającej poprzez zapalenie świec o godz. 16:00 w hołdzie niewinnym ofiarom głodomorów.

Prezydent zaznaczył, że Rosja ponownie próbuje zniszczyć Ukrainę, jednak nie zdołała złamać Ukraińców, ukryć prawdy o zbrodniach ani zmusić narodu do zapomnienia o swojej historii.

Podkreślił, że pamięć o poległych pozostanie żywa, a Ukraina nie zapomni o zbrodniach popełnionych przeciwko jej narodowi.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Propagandowy serial o Stalinie miał swoją premierę dwa dni przed 93. rocznicą Hołodomoru z lat 1932–1933 oraz 80. rocznicą początku głodu z lat 1946–1947. W Rosji rozpoczęła się emisja serialu „Stalin” w reżyserii Władimira Bortka, w którym radziecki dyktator jest przedstawiony w duchu rosyjskiej propagandy imperialnej.

28 listopada w centrum Wiednia zostanie ustawiona symboliczna trumna ku pamięci ofiar Hołodomoru z lat 1932–1933. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zbrodnie reżimu radzieckiego oraz skłonienie Austrii do oficjalnego uznania Hołodomoru za ludobójstwo narodu ukraińskiego.

Ukraińska książka o Hołodomorze znalazła się na liście honorowej IBBY.

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