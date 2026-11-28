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28 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, який прибув до України з візитом.

Під час зустрічі президент подякував за візит у день вшанування жертв Голодоморів та наголосив на необхідності справедливого покарання Росії за злочини проти українців. За його словами, безкарність агресора лише заохочує його до нових злочинів, тому відповідальність за нинішню війну має бути неминучою.

Сторони обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зеленський зазначив, що цього тижня Україна ратифікувала Розширену часткову угоду про керівний комітет трибуналу, яка має забезпечити основу для його практичного запуску та подальшої роботи. Україна розраховує на приєднання до угоди інших партнерів.

Також обговорили прогрес у створенні міжнародного компенсаційного механізму та наповнення майбутнього компенсаційного фонду, зокрема за рахунок Росії.

Ален Берсе розповів про новий План дій Ради Європи для України, який передбачає підтримку ветеранів, жінок і дітей, а також допомогу у відбудові країни.

Джерело: Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

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