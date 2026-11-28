11月28日，在大饥荒遇难者纪念日当天，弗拉基米尔·泽连斯基会见了前来乌克兰访问的欧洲委员会秘书长阿兰·贝尔塞。

会晤期间，总统对伯塞在纪念大饥荒受害者之日到访表示感谢，并强调必须对俄罗斯针对乌克兰人的罪行予以公正惩处。 他表示，侵略者的有罪不罚只会助长其犯下新的罪行，因此必须让其为当前的战争承担不可避免的责任。

双方讨论了设立针对侵略乌克兰罪行的特别法庭事宜。泽连斯基指出，本周乌克兰已批准了关于该法庭指导委员会的《扩展部分协议》，该协议将为法庭的实际启动和后续工作奠定基础。 乌克兰期待其他合作伙伴也能加入该协议。

双方还讨论了建立国际赔偿机制的进展以及未来赔偿基金的筹集问题，特别是由俄罗斯承担相关费用。

阿兰·贝尔塞介绍了欧洲委员会针对乌克兰的新《行动计划》，该计划旨在支持退伍军人、妇女和儿童，并协助国家重建。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于11月24日（星期二）在扎卡尔帕蒂亚地区会见了匈牙利总理彼得·马亚尔。 两国领导人首先前往乌日戈罗德的荣耀山纪念碑献花，悼念阵亡的乌克兰捍卫者，随后将举行双边会谈。

2026年11月19日（星期四），乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在柏林与法国总统埃马纽埃尔·马克龙、 英国首相安迪·伯纳姆以及德国总理弗里德里希·梅尔茨举行了联合会晤。此次会谈是在“自愿联盟”峰会框架内举行的。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在都柏林政府官邸会见了爱尔兰总理迈克尔·马丁。

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